رئيس أهل السنة والجماعة في توغو: المملكة هي عين الإسلام والمسلمين

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أكد رئيس أهل السنة والجماعة بجمهورية توغو الشيخ عبدالجليل سليمان أن المملكة العربية السعودية هي عين الإسلام والمسلمين ، وبنشرها للوسطية والاعتدال ظل العالم ثابتا .

وأشاد في تصريح صحفي بالمؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها)، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل” .

وأشار إلى أن من درس في المملكة وتخرج من جامعاتها من أبناء المسلمين في الخارج تأثروا في نهج المملكة وتمسكها بالكتاب والسنة ونشرها للوسطية والاعتدال ، وقاموا بنشره بين الناس في بلدانهم .

وقدم الشكر والتقدير لقيادة المملكة الرشيدة على جهودها العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذها هذا المبادرات والبرامج والمؤتمرات على أكمل وجه.