رئيس اتحاد الكرة يعلق على تصريحاته الأخيرة بشأن ارتباط رونالدو بالدوري السعودي

المناطق_متابعات

علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على ما أثير خلال الأيام الماضية، حول تصريحاته بشأن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وارتباطه بأندية الدوري السعودي.

وقال “المسحل” بعد مغادرة بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت من الرياض متجهة إلى إسبانيا تمهيداً للمعسكر الإعدادي: “ما رأيكم لو كان متواجدًا في الدوري السعودي؟.. هذا كان في لقاء قبل أسبوعين في إحدى الصحف التي سألت عن هذا التعاقد”.

وأوضح: “قلت إنني كرئيس اتحاد أفاوض مدربي المنتخبات السعودية، ولست مفاوضاً لأندية المملكة في استقطاب لاعبين أجانب، لكن بكل أسف بعض المواقع زادت وترجمت في تويتر بطريقة غير ملائمة”.

وفي وقت سابق، أكد ياسر المسحل، أنه يتمنى رؤية لاعب بحجم وجماهيرية البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري المحترفين السعودي.

وذكر المسحل في تصريحاته لصحيفة “ذا أثلتيك”: “نود أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي، لكن هذا لن يحدث قبل شهر يناير المقبل للآسف”، مضيفا: “ستكون صفقة باهظة الثمن بالطبع لكن أنديتنا حققت إيرادات مرتفعة في العامين الماضيين”.