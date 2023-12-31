رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال: انخفاض حجم البطالة في المملكة يدل على قدرة اقتصادها على خلق فرص عمل في ظل أسعار فائدة عالية

أكد رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال “مازن السديري”، أن انخفاض حجم البطالة في المملكة العربية السعودية، يدل على قدرة ومتانة اقتصاد المملكة في وجه التحديات العالمية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن انخفاض حجم البطالة في المملكة شجع على خلق فرص عمل جديدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح المملكة العربية السعودية استطاعت الحفاظ على اقتصادها على الرغم من الأزمات العالمية والإقليمية، وهو ما كان له دور في جذب الاستثمارات العالمية.