رئيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا في شتى المجالات

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نوَّه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بالمنجزات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال سنواتها الـ 8 الماضية ، مؤكداً أن ما تحقق من منجزات يأتي بفضل الله تعالى ثم بالقيادة الحكيمة والمتابعة الدؤوبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

وأشاد معاليه بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2023م الذي شهد ما حققته المملكة من نجاحات كبيرة، ونمو في مختلف المجالات حيث حققت الرؤية كثيرًا من مستهدفاتها ومبادراتها في وقت قياسي، وما كشفت عنه مؤشرات الأداء من تقدُّم في هذا المجال.

وقال معاليه:” لقد أوضح التقرير المنجزات والخطى الثابتة لبلادنا في المسير قُدُمًا نحو تحقيق مستهدفات الرؤية، حيث أصبحت الأهداف واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات نحو مستقبل مستدام ينمو فيه الوطن والمواطن”.

وأضاف معاليه : ” لقد رسَّخت رؤية المملكة 2030 في جميع قطاعات وأجهزة الدولة العمل المؤسسي المنظَّم القائم على مستهدفات واضحة ومؤشرات أداء تسعى إلى تحقيقها، وبرامج عمل تصب في اتجاه واحد هو نهضة الوطن، ورفاهية وعز المواطن والمقيم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ على بلادنا أمنها ورخاءها ودوام تنميتها ونهضتها في ظل قيادتنا الرشيدة”.