رئيس الباطن: الثقة في الحكم المحلي لم تكن في محلها

المناطق_عارف السويدي

قال رئيس نادي الباطن، ناصر الهويدي، في تصريحات صحفية، عقب مباراة النصر، التي خسر فيها فريقه، إن هناك ظلم تحكيمي فاضح ويعتبر هذا الظلم مأساة تهدر جهود الفريق، على الرغم من أنه قدم أداءً مميزاً.

وتابع: “التحكيم في هذه المباراة لم يكن على المستوى المطلوب وهناك أكثر من علامة استفهام”.

وأشار إلى أن ما حصل في المباراة “مهزلة” لم تحصل في دورينا، والحكم أضاف شوط ثاني في احتساب وقت بدل ضائع خرافي، والثقة في الحكم المحلي ليست في محلها .

وتابع: “دورينا راق وما يحدث لا يليق أبداً»، مضيفاً: «الحكم أضاف شوطا ثانيا ولعبنا 17 دقيقة وقتا بدلا من الضائع، (ولو ما جاب النصر شيء فسيواصل اللعب، بالنهاية لازم يفوز النصر)”.

وعن الوقت المُستحق احتسابه وقتا بديلا، قال الهويدي: “لا يصل لخمس دقائق، الجميع شاهد المباراة، لا أحتاج إلى أن أتكلم”، موضحاً: “هدفان سجلهما النصر هما في الأصل أخطاء لنا، الحكم كان متشنجا، وهدفنا رغم صحته فإن الحكم ذهب إلى تقنية الفيديو المساعد”.

وتابع ناصر الهويدي: “لا نملك المال لطلب حكم أجنبي، لكن لماذا لم يطلب النصر حكما أجنبيا، منذ شهرين وهم يتغنون بالحكم المحلي واليوم شاهدنا ثقتهم”.

وختم رئيس نادي الباطن حديثه: “الباطن يستحق النتيجة مستوى وأداء، أدينا مباراة كبيرة، والمباراة مُنتهية 1-0 ولكن ما حدث الجميع شاهده”.

وخسر الباطن أمام مُضيفه النصر في الوقت بدل الضائع للمواجهة التي كانت في طريقها لفوز الباطن بهدف ربينزو لوبيز، قبل ثلاثية النصر “القاتلة”.