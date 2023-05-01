رئيس البرلمان العربي: العمال ركيزة أساسية في بناء ونهضة المجتمعات العربية

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دعا معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي إلى تعزيز المبادرات التي تخدم تطوير وتدريب الكوادر العربية بما يتواكب مع الطفرة والثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم حاليًا ورفع كفاءات وقدرات الموارد البشرية العربية لتتواءم مع فرص العمل وتحقيق الحماية والضمان الاجتماعي والعدالة.

وأشاد العسومي، في بيان له بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من شهر مايو من كل عام، بما يقدمه عمال الوطن العربي من إسهامات في شتى ميادين الحياة وبناء الأوطان بفضل سواعدهم التي تبني مستقبلًا واعدًا من أجل الأجيال القادمة، مثمنًا كافة الجهود المتميزة التي يبذلها هؤلاء العمال والتي تعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بالوطن العربي.