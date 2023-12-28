رئيس البرلمان العربي يثمن عالياً جهود القيادة لنصرة الشعب الفلسطيني

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ثمن معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عالياً جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لنصرة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال العسومي -في تصريح لـ “واس” على هامش الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان العربي اليوم بشأن فلسطين في مقر الجامعة العربية بالقاهرة, “إن المملكة بذلت وماتزال تبذل جهوداً مقدرة ومتواصلة لوقف العدوان على غزة وتقديم العون الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني”.

ونوّه باستضافة المملكة لعديد الزعماء والقادة لهذا الغرض وخاصةً القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الرياض وأسفرت عن تشكيل لجنة وزارية عربية إسلامية برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وجابت عواصم القرار الدولي من أجل إيقاف العدوان والحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني.

ولفت رئيس البرلمان العربي النظر إلى الحملة الشعبية السعودية لنصرة فلسطين، التي جمعت أكثر من 500 مليون ريال سعودي، إلى جانب الجسر الجوي والبحري الإغاثي السعودي إلى غزة، داعياً الشعب العربي إلى الاستمرار في مقاطعة منتجات كل من يدعم قوات الاحتلال الغاشمة في القيام بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.