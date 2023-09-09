رئيس البرلمان العربي يدعو إلى ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بتغيّر المناخ

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أكَّد رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن المنطقة العربية تتأثر أكثر من غيرها من المناطق بالتحديات المتعلقة بتغيّر المناخ وتلوث الماء والهواء، داعيًا إلى ضرورة تكاتف جهود المؤسسات الحكومية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة تلك التحديات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه رئيسة لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، التابعة للمرصد العربي لحقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل، في المؤتمر الدولي حول “تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول”، الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين.

وأشارت إلى أهمية دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحجيم التأثيرات السلبية للنشاط البشري على البيئة، لاسيما بعد أن أصبح هذا النشاط في الكثير من الحالات يمثل تهديدًا وجوديًا، على نحو لم يعد ممكنًا معه التغافل عنه، أو التراخي في تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة به.

ولفتت الانتباه إلى حرص البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان، على تبادل أفضل التجارب والممارسات للوصول إلى بيئة ينعم فيها الإنسان بحقه في الحياة الآمنة، مشددة على ضرورة التكاتف والعمل المشترك بين جميع الجهات وعلى جميع المستويات؛ من أجل بيئة صحية ونظيفة.