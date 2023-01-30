رئيس البرلمان العربي يدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

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أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي رفض البرلمان وإدانته للممارسات الاستفزازية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح العسومي في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للدورة ال١٧ لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالجزائر أن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تعد تحديا سافرا للمجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته الكاملة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأردف العسومي أن العالم العربي والإسلامي في حاجة إلى التنمية في ظل التحديات التي تواجهها شعوب الأمة العربية الإسلامية على جميع المستويات.

وقال رئيس البرلمان العربي إنه كعالم عربي لدينا من إمكانيات وعناصر قوة ما يمكننا أن نكون مؤثرين للتغلب على ما يواجهنا من تحديات، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة هي قاطرة التطور والنمو وعماد التقدم في جميع المجالات، لافتا الانتباه إلى أنه ليست من مسؤوليات الحكومات فقط بل تحتاج لتكامل جميع المؤسسات.

وأكد العسومي أنه باستطاعة البرلمانيين تغيير الأوضاع من أجل الدفاع عن القضايا العادلة.