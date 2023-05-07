رئيس البرلمان العربي يرحب ببدء المباحثات الأولية بين الأطراف السودانية في جدة

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رحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالمبادرة التي تم الإعلان عنها من جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ببدء المباحثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، وممثلي قوات الدعم السريع التي عقدت في مدينة جدة .

وأعرب العسومي في بيان له أمس السبت، عن أمله في أن تكون هذه المبادرة خطوة إيجابية على طريق الحل السياسي للأزمة السودانية ورأب الصدع بين الطرفين ووقف نزيف الدم والعودة بالدولة السودانية إلى طريق الأمن والاستقرار , مشيداً بالجهود البناءة التي تبذلها المملكة منذ بداية الأزمة إلى جانب كافة الجهود العربية المبذولة للوقوف بجانب الشعب السوداني، والمساهمة بشكل حثيث في الحفاظ على تماسك الدولة وإجلاء الرعايا وإيصال المساعدات الإنسانية.