رئيس البرلمان العربي يُعَزّي مصر في وفاة أحد أعضاء بعثتها الدبلوماسية في الخرطوم

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أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لمصر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، في وفاة مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم محمد الغراوي، خلال توجهه إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين المصريين في السودان.

وجدد العسومي في بيان له اليوم، دعوته لكافة الأطراف السودانية إلى ضرورة تغليب الحكمة والانصياع لصوت العقل والوقوف الفوري لإطلاق النار، والجلوس على طاولة المفاوضات، حقنًا لدماء السودانيين وكافة المتواجدين على الأراضي السودانية من بعثات دبلوماسية ومقيمين وغيرهم.