رئيس الجبل الأسود يستقبلُ وزيرَ الشؤون الإسلامية بالقصر الرئاسي بالعاصمة بودغوريتشا

المناطق_واس

استقبل فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس الجبل الأسود، مساء اليوم، بمقر القصر الرئاسي بالعاصمة بودغوريتشا، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية الجبل الأسود.

ونوَّه فخامته – خلال اللقاء – بعمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مبدياً إعجابة بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأعلن ” ياكوف” دعم بلاده المملكةَ لترشحها لاستضافة معرض إكسبو 2030، منوهاً بزيارة معالي الوزير آل الشيخ لبلاده، معرباً عن سروره بفتح رحلات الطيران المباشرة بين البلدين التي ستفتح آفاق التبادل الاقتصادي واستقبال السائحين في بلاده.

من جانبه، نقل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحيات خادمِ الحرمين الشريفين، وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – لفخامته، وتمنياتهم بدوام التقدم والاستقرار لجمهورية الجبل الأسود قيادة وشعباً، مقدماً التهنئة لفخامته بتوليه منصب الرئاسة لبلاده، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح، ولبلاده التقدم والازدهار .

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا غير المقيم في الجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية المكلَّف الدكتور عواد بن سبتي العنزي، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجبل الأسود رفعت فيزيتش.