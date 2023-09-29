رئيس الجمعية السعودية في جامعة ليفربول: حظي المعرض بتوافد عدد كبير من مختلف الجنسيات وأبدى الزوار اهتمامات مختلفة بالمملكة

أكد رئيس الجمعية السعودية في جامعة ليفربول الدكتور “معاذ العبيداء”، أن المعرض الذي أقامته الجمعية السعودية في جامعة ليفربول تضمن تنظيم العديد من الفعاليات التي تعرف الزائرين بأبرز الوجهات السياحية في المملكة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المعرض حظي بتوافد عدد كبير من مختلف الجنسيات، موضحا أن الزائرين أبدوا اهتماماتهم بالمناطق السياحية في المملكة.

وبين أن الجمعية السعودية عنت باهتمام كبير التعريف بالمناطق السياحية الجديدة في المملكة، وتقديم التسهيلات اللازمة للزائرين.