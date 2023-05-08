رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض: بعد 40 مليون سنة الجزيرة العربية بالكامل سوف تصبح منطقة بحرية

قال الدكتور عبد الله العمري رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض إن بعد مرور 40 مليون سنة إذا التقى البحر الأحمر بالخليج العربي فستصبح المنطقة بحرية بالكامل، كذلك أفريقيا مع أوروبا ستكون منطقة واحدة لأنها منطقة تصادم، موضحا أنها نظرية علمية غير دقيقة، لأن التعامل يكون مع الموارد الموجودة تحت سطح الأرض بناء على معلومات ومعايير محددة.

وأضاف خلال لقاء متلفز أن البحر الأحمر يوجد به مجموعة من الخواص الغير موجودة في بحور العالم منها الشعب المرجانية، والبقع الساخنة البركانية، ويتسم بالاتساع من الشمال إلى الجنوب من عند مضيق باب المندب يبدأ بـ 8 ملليمتر في السنة، وجدة 10 ، حتى يصل إلى 14، معللا أنه يزيد في الجنوب لأنها منطقة بركانية نشطة بالتالي تساعد على التوسع والتمدد.

وأوضح أن البحر الأحمر تشكل قبل 20 مليون سنة من طبقة سمكها 5 كيلو من الرسوبيات ” المتبخرات”، مشيرا إلى أنها تمسك الإشارة حتى تجعل حركة الزلازل غير نشطة، موضحا أنه إذا صحت النظرية وتحققت بعد 40 مليون سنة سيصبح العالم بأكمله قارة واحدة، وأن التوسع في الكتلة الأرضية جاء نتيجة أن القارة نفسها تقسمت وكونت المحيطات والبحار على مساحة كوكب الأرض.