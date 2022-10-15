رئيس الجمعية العلمية لداء السكري: 20% من السعوديين يعانون من مرض السكري

قال الدكتور عبدالرحمن الشيخ، رئيس الجمعية العلمية لداء السكري، إنه وفقًا لآخر إحصائية إجريت داخل المملكة وجدت أن حوالي 24% من السعوديين وذلك كانت في إحصائية لعام 2014.
وأضاف عبدالرحمن الشيخ، خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أنه وفقًا لآخر إحصائية أجريت من الاتحاد الدولي أثبت إصابة إصابة 20% من السعوديين بمرض السكري عام 2018.
وتابع: أن الوطن العربي ومنطقة الخليج ترتفع فيها نسبة الإصابة الإصابة بمرض السمنة الذي يعد سبب رئيسي في معدل ارتفاع الإصابات بمرض السكري من النوع الثاني.
فيديو | رئيس الجمعية العلمية لداء السكري البروفسور عبدالرحمن الشيخ:
20% من السعوديين يعانون من مرض السكري والسمنة من مسببات السكري#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/GV9pkGjLcn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 15, 2022