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رئيس الجمعية العلمية لداء السكري: 20% من السعوديين يعانون من مرض السكري

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 15 أكتوبر 2022 - 5:06 مساءً

قال الدكتور عبدالرحمن الشيخ، رئيس الجمعية العلمية لداء السكري، إنه وفقًا لآخر إحصائية إجريت داخل المملكة وجدت أن حوالي 24% من السعوديين وذلك كانت في إحصائية لعام 2014.

وأضاف عبدالرحمن الشيخ، خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أنه وفقًا لآخر إحصائية أجريت من الاتحاد الدولي أثبت إصابة إصابة 20% من السعوديين بمرض السكري عام 2018.

وتابع: أن الوطن العربي ومنطقة الخليج ترتفع فيها نسبة الإصابة الإصابة بمرض السمنة الذي يعد سبب رئيسي في معدل ارتفاع الإصابات بمرض السكري من النوع الثاني.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 15 أكتوبر 2022 - 5:06 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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