رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يؤكد أن ما يجري في غزة انتهاك لحقوق الإنسان وكرامته

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عدّ فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية , أن عقد القمة العربية الإسلامية المشتركة , جاء في ظروف استثنائية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى تصفية ممنهجة وإبادة جماعية أمام أعين العالم.

وتطرق فخامته خلال كلمته التي ألقاها في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، المنعقدة في الرياض اليوم، إلى مشاهد الدمار والقتل الممنهج على الأبرياء العزل في قطاع غزة ، مؤكدا أنها من أبشع صور الجرائم ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان وكرامته.

وشدد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ على أهمية الحفاظ على القيم الإنسانية وأهمية تدخل المجتمعات والقانون الدولي بثقل لوقف إطلاق النار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، واحترام عمق وخصوصية المكانة التي تحتلها القضية الفلسطينية وشعبها ومقدساتها الإسلامية في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، لافتا الانتباه إلى أن فلسطين موطن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وشعبها صاحب مظلمة تاريخية وذو حق أصيل تقره قرارات الشرعية الأممية في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وأكد أهمية الالتزام بالمادة الأولى من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تنص على دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدسة فيها، محذرا من التراخي الدولي في بذل الجهد اللازم للوقوف في وجه جرائم قوات الاحتلال الاسرائلي، مشددا على فرض الوقف الفوري لإطلاق النار ، وبذل الجهود في سبيل التخفيف من معاناة الفلسطينيين، بأن يضغط المجتمع الدولي وإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار، وتحريك عملية سلام تقوم بموجبها دولة فلسطينية ذات سيادة طبقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.