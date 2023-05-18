رئيس الجمهورية التونسية يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

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وصل إلى جدة اليوم، فخامة الرئيس قيس بن سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية، الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.