رئيس الشؤون الدينية يدشن خطة الرئاسة لشهر رمضان 1445هـ

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دشن معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، خطة الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ، وذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي أقامته الرئاسة.

وأكد الشيخ السديس أن خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك تتمحور في محورية خدمة الضيف؛ وإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك؛ وتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين على أكمل وجه .

وقال: “إن إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية للعالم وتعزيز التكامل والتناغم مع شركاء النجاح وكافة القطاعات الحكومية وتعظيم الخطاب العالمي الديني الوسطي , من مرتكزات الخطة التي تنطلق من اختصاصات رئاسة الشؤون الدينية؛ مستثمرة مكانة أئمة الحرمين الشريفين كقوة تأثيرها وسطية عالمية، وجعل الحرمين الشريفين مُنبثَق تصحيح صورة الإسلام، وإيضاح أصالته وسماحته ووسطية منهجه واعتداله فضلًا عن تعزيز سلامة الفكر الديني الوسطية ومواجهة الانحرافات الفكرية مع تنمية الوعي الثقافي؛ وإبراز مهام رئاسة الشؤون الدينية، وتأكيد ريادة المملكة في العمل الإسلامي الوسطي وتكريس قيم التسامح والاعتدال، وإبراز رسالة الحرمين الوسطية، واستثمار مكانتهما في نفوس المسلمين، وبث تعاليم الشريعة السمحة المتسمة بالوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف بجميع أشكاله.

وتتضمن الخطة إبراز فضائل الشهر الكريم وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية في شهر رمضان وتعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات الرقمية الدينية والتقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية والإعلام الرقمي، وتفعيل المبادرات النوعية الرمضانية الدينية ونقلها للعالم، إلى جانب نقل الصورة المشرقة الوضيئة عن المملكة، وما تقدِّم من خِدمات جليلة في عمارة الحرمين الشريفين دينيًا وعلميًا، وتهيئتهما إيمانيًا وروحانيًا والتناغم والتكامل مع شركاء النجاح للوصول نحو الريادة الدينية العالمية الرقمية وتقليص حاجز المكان والزمان عبر التطبيقات الرقمية الدينية واستثمار الأيقونات المعرفية الإعلامية الحديثة سهلة الأسلوب ثرية المعلومات، وتبنّي الإبداع وتحقيق الهداية وفق المنهج الوسطي المعتدل المستمد من الكتاب والسنة، والطرح الإعلامي المتجدد للإثراء المعرفي الديني عبر التطبيقات الجديدة.