رئيس الشؤون الدينية يشيد بجهود سماحة المفتي لدعم معهد الحرم المكي والمدني في نشر العلم الشرعي

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أشاد معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس, بدعم سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, لرسالة معهد الحرم المكي الشريف التعليمية الدينية، ونشر هدايات الإسلام، وفق المنهج الشرعي الصحيح، المستمد من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، منهج الوسطية والاعتدال, الذي قامت عليه دولتنا المباركة.

وأكد معاليه على حرص سماحة المفتي على تعظيم جهود معهد الحرم المكي ومعهد الحرم المدني, وتعزيز دورهما في نشر العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة, مثمنًا في الوقت ذاته جهودهالمباركة والحثيثة في نشر العلم الشرعي، وتعزيز الدروس العلمية في الحرمين الشريفين.

وثمّن رئيس الشؤون الدينية جهود أعضاء هيئة التدريس في نشر العلم الشرعي، داعياً لهم وللطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح والسداد.

يذكر أن كلية ومعهد الحرم المكي الشريف -اللذان يقعان داخل المسجد الحرام- يعدان أحد الصروح العلمية التي تنشر العلم والهدى والنور إلى جميع أنحاء العالم، حيث يهدف المعهد للعناية بطلاب العلم والرقي بهم علميًا ومنهجيًا من خلال الدروس التأصيلية الدينية، كما أنه يعتبر قبلة العالم في تحصيل العلم الشرعي من خلال توظيف أفضل الممارسات التقنية في التعليم، ويعد المعهد من أقدم وأفضل معاهد التعليم في المملكة من حيث عظمة المكان، وأعضاء هيئة التدريس المؤهلين، والمناهج الدينية.