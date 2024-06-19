رئيس الشؤون الدينية يعلن نجاح خطة الرئاسة في موسم حج 1445هـ

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أعلن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، نجاح خطة الرئاسة في موسم حج 1445هـ، التي تركزت في تهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة للحجاج، وإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين للحرمين ومحورية خدمة الضيف كشعار محوري، وتعضيد الأدوار التكاملية مع منظومة الحج، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح.

وقال معاليه إنّ هذا النجاح الباهر ما تمّ إلا بفضل الله تعالى، ثم بالدعم الكبير، والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، حيث تضافرت الجهود في سبيل خلق منظومة دينية خدمية متكاملة، تراعي معايير الجودة العالمية، مما أسهم في مواصلة سلسلة نجاحات في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال، إلى جانب إبراز جهود حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.