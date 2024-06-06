رئيس الشؤون الدينية يوجه بإقامة المعرض التوعوي الإثرائي لضيوف الرحمن في موسم الحج

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‏وجه معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، بإقامة المعرض التوعوي الديني الإثرائي لضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام ١٤٤٥هـ لتعزيز تجربتهم الدينية؛ ونشر رسالة الحرمين الشريفين الوسطية، وكذلك استعراض ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال هذه المعارض الدينية التوعوية الإثرائية، من عناية واهتمام فائق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي دينياً.

وأوضح رئيس الشؤون الدينية للحرمين الشريفين أن المعارض الدينية التوعوية الإثرائية؛ تعكس حرص الرئاسة على دعم التجربة الإثرائية الدينية في المواسم الكبرى كموسم الحج؛ لإبراز الخدمات الدينية التوعوية التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، مؤكداً أن دور المعرض هو توعية القاصدين ورفع مستوى وعيهم بالخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، سواء مصاحف؛أو مطويات أو كتب دينية، وتقديم تجربة دينية مميزة لحجاج بيت الله الحرام، لافتاً النظر إلى أن رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تعضيد مشروع إثراء تجربة ضيوف الرحمن دينياً ومعرفيًا وحضاريًا وتوعويا، عبر تنظيم المعارض الدينية الإثرائية التوعوية في إطار خطتها لموسم حج ١٤٤٥هـ مع توافد الأعداد المليونية لأداء مناسك الحج.