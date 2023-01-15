رئيس الصندوق السعودي للتنمية يستقبل سفير المملكة لدى الكاميرون ووفودًا من الأرجنتين وكوبا

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استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون الدكتور فيصل المجفل.

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق في جمهورية الكاميرون.

من جانب آخر التقى رئيس الصندوق بمعالي رئيس المعهد الوطني للموارد المائية بجمهورية كوبا أنطونيو رودريغيز والوفد المرافق له، وبحثا الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الفرص الحيوية الممكنة للمشروعات التنموية في جمهورية كوبا.

كما استقبل المرشد، معالي وكيل التخطيط والتنمية والتنافسية بوزارة الاقتصاد الأرجنتينية خورخي نيمي، بحضور سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة غييرمو نيلسن، ومحافظ كاتاماركا راؤول جليل، تم خلاله الاطلاع على مشروعات وبرامج الصندوق الإنمائية بالإضافة إلى بحث سبل الفرص الحيوية الممكنة في الأرجنتين.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يُعنى بتقديم الدعم الإنمائي من خلال قروض تنموية ميسّرة لتمويل مشروعات وبرامج إنمائية في الدول النامية، إذ قدّم الصندوق منذ حوالي 48 عامًا أكثر من 697 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في 84 دولة حول العالم، للإسهام في تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك الدول، وصولًا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.