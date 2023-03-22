رئيس الصندوق السعودي للتنمية يستقبل وزير البنية التحتية السنغالي

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استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في مقر الصندوق بالرياض، معالي وزير البنية التحتية والنقل البري في جمهورية السنغال منصور فاي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية في قطاعات البنية الاجتماعية في جمهورية السنغال، بالإضافة إلى سير الأعمال والتحديات المرتبطة بتنفيذها ووضع الحلول المستدامة لها.

واطّلع الوزير السنغالي على جهود الصندوق التنموية عبر جولة تعريفية لمعرض مصور داخل المقر إذ يستعرض فيه الصندوق أبرز المشروعات التنموية التي يموّلها في الدول النامية، وأثرها التنموي على المستفيدين.

وأشاد معاليه بما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود تنموية في جمهورية السنغال من خلال الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية التي تسهم في تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب السنغالي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية موّل منذ عام 1978م، (26) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي (447) مليون دولار، بالإضافة إلى (4) منح كريمة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق بقيمة تتجاوز (19) مليون دولار، للإسهام في نمو قطاعات البنية التحتية وازدهارها في جمهورية السنغال.