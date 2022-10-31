رئيس الصندوق السعودي للتنمية يستقبل وفدًا من وزارة المالية البنجلاديشية

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استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في مقر الصندوق بالرياض، وكيلة شعبة العلاقات الاقتصادية في وزارة المالية البنجلاديشية شريفة خان، ووفدًا من سفارة جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المملكة، برئاسة نائب رئيس البعثة، أبو الحسن مريدا، ومسؤولين من الجانبين.

ونُوقِشت خلال اللقاء الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الفرص الحيوية للمشروعات والبرامج الإنمائية في جمهورية بنجلاديش الشعبية.

وأعربت شريفة خان عن شكرها وامتنانها لحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم الإنمائي المقدّم لجمهورية بنجلادش، مثمنةً جهود الصندوق السعودي للتنمية في إسهامه وتمويله للمشروعات التنموية منذ عام 1977م في الجمهورية.

وأشارت إلى أن المشروعات والبرامج الإنمائية التي قُدمت على مدى السنوات الماضية، أسهمت في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للسكان في بنجلاديش، إذ لها الأثر الإيجابي والملموس على حياة المستفيدين؛ لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بنجلادش.

وأشادت بافتتاح الصندوق لمشروع جسر شيتالاكا خلال شهر أكتوبر من هذا العام، حيث موّله الصندوق ضمن إطار دعمه الإنمائي لبنجلاديش.

وشملت زيارة الوفد لمقر الصندوق جولة للمعرض التعريفي بمشروعات وبرامج الصندوق المموّلة في 84 دولة نامية حول العالم، وأثرها التنموي على حياة المستفيدين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

يدكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد موّل (16) مشروعًا وبرامجًا إنمائيًا في جمهورية بنجلاديش الشعبية من خلال قروض تنموية ميسّرة بقيمة إجمالية حوالي (494.70) مليون دولار في مختلف القطاعات التنموية، بالإضافة إلى منحة واحدة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، بقيمة (107) ملايين دولار؛ لدعم الجمهورية في مواجهة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.