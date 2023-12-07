رئيس الطيران المدني: ميزانية 2024 تعكس الجهود المستمرة في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي

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رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446هـ – 2024م.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن ميزانية عام 2024 تعكس جهودًا مستمرة في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، وتحسين البيئة الاستثمارية لتسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، للسير بخطى واثقة نحو المستقبل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وثمّن معاليه الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الطيران المدني ضمن مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وتحقيق تطلعاتها في التحول نحو اقتصاد وطني قائم على الفرص الاستثمارية ودعم وتمكين المشروعات الطموحة كإطلاق مخطط مطار الملك سلمان الدولي، ومخطط مطار أبها الدولي، وتأسيس طيران الرياض، إضافة إلى جملة من اللوائح والسياسات تمثلت في السياسة الاقتصادية في قطاع الطيران التي تضمنت ٣ لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، إضافة إلى لائحة حماية حقوق المسافرين، كما نؤكد في الهيئة العامة للطيران المدني على التزامنا الراسخ بتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، للإسهام الفاعلة في تنويع الاقتصاد وتعزيز رفاهية المواطن، والتي تعزز التنوع الاقتصادي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، والتي تسهم في تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح .

وأضاف: تعزز الميزانية -ولله الحمد- مكانة المملكة الاقتصادية وتوضح الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تنتهجها في الإصلاحات الهيكلية للجوانب الاقتصادية والمالية، منوّهًا بما تعكسه الميزانية من اهتمام واضح نحو تطوير قطاع الطيران في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، من خلال التخطيط لإطلاق الخطة الوطنية للملاحة الجوية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات الجوية، ومنصة مراقبة جودة الخدمات في المطارات.