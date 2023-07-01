رئيس الطيران المدني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم حج 1444هـ

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رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

وأكد معاليه أن ما تقدمه المملكة من جهود ضخمة لرعاية حجاج بيت الله الحرام من مختلف أنحاء العالم، يعكس الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها القيادة لضيوف الرحمن، من خلال توفير الخدمات وحشد الطاقات البشرية والتقنية في سبيل خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير الراحة والأمان والاطمئنان لقاصديهما.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني : “إن المملكة بفضل الله ثم بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة؛ تجنّد كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية والتقنية؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، في سبيل ضمان راحتهم وسلامتهم أثناء إقامتهم وتنقلاتهم بين البقاع المقدسة وفي أدائهم للمشاعر والنسك، وتتوافر وتتضافر جهود أبناء هذا الوطن المعطاء لخدمة ضيوف الرحمن عبر العديد من القطاعات الأمنية والطبية والتنظيمية والخدمية من الكوادر البشرية الذين يطوّعون كل إمكاناتهم بإشراف ومتابعة قيادتهم لسلامة الحجيج وراحتهم”.

وقدم معاليه شكره لجميع الزملاء والزميلات العاملين في قطاع الطيران والشركات التابعة التي أسهمت بشكل كبير في تنظيم حركة ضيوف الرحمن في المطارات بموسم الحج لهذا العام، وفق منظومة متكاملة من الخدمات وأحدث التقنيات التي تم تسخيرها من أجل التسهيل على الحجاج وتأدية مناسكهم بأمان وطمأنينة.