رئيس الطيران المدني يزور جناح منظومة الطيران المدني في معرض دبي للطيران ٢٠٢٣

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زار معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، جناح الهيئة وأجنحة منظومة الطيران المدني، والشركات والمؤسسات والناقلات الوطنية، المشاركة في معرض دبي للطيران 2023 بدورته الـ 18 خلال الفترة من 13 – 17 نوفمبر الجاري.

وتجوّل معاليه في جناح الهيئة وأجنحة المنظومة، التي تُعرف بالفرص الواعدة في قطاع الطيران السعودي وما تقدمه من ابتكارات وحلول في صناعة الطيران منها التنقل الجوي والفضاء والاستدامة والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى أهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران والهادفة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا، من أكثر من 250 وجهة في العالم، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول ٢٠٣٠.

والتقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عددًا من الوفود الرسمية والشركات الرائدة، حيث التقى كلًّاً من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، الأستاذ محمد السويدي، والرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد، ورئيس شركة «إيرباص» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، السيد ميكائيل هواري، جرى خلالها استعراض العديد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني.

كما شهد جناح الهيئة العامة للطيران المدني، زيارة عدد من أصحاب المعالي وكبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين للشركات السعودية المشاركين في المعرض، والمهتمين والمستثمرين المتخصصين بعالم وصناعة الطيران في العالم، حيث زار الجناح كلٌّ من معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان بن عبدالله العنقري، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات المتخصصة في الطيران المدني وكبريات الناقلات الجوية العالمية والشركات المشغلة للمطارات، واطلعوا على ما تقدمه من خدمات وتقنيات وحلول رقمية مبتكرة في القطاع، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.