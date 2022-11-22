رئيس “الغذاء والدواء”: ندرس تقديم إعفاءات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وتم تعديل رسوم التصدير

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استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام الجضعي، اليوم (الإثنين)، جهود الهيئة في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح، خلال لقاء بمركز دعم المنشآت بالرياض، أن الهيئة تدرس في الوقت الحالي تقديم إعفاءات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه تم تعديل الرسوم الخاصة بعملية التصدير، لتصبح 150 ريالا على الشحنة الواحدة بدلا من 6 آلاف ريال خلال 6 أشهر حتى لو كان ذلك نظير شحنة واحدة طيلة هذه المدة