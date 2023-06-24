رئيس “الغذاء والدواء” يتفقد مركز عمليات الحج بالهيئة لمتابعة سير أعمال الخطة التشغيلية

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تفقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مركز عمليات الحج التابع للهيئة في فرع القطاع الغربي بجدة، للوقوف على سير أعمال الهيئة ومتابعة الخطة التشغيلية المعتمدة خلال موسم الحج.

واطلع معاليه على أبرز مهام المركز كمتابعة العمليات اليومية للمهام الرقابية، والتنسيق مع فرق التفتيش في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومتابعة الإمدادات الطبية لمكاتب شؤون الحجاج.

ويعمل المركز على مواءمة أعمال الفرق الميدانية الخاصة بالرقابة على الواردات من المنافذ، والتفتيش على المنشآت والمنتجات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتنسيق المستمر مع مراكز وغرف عمليات الحج بالجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب التنسيق مع المنافذ الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومتابعة عمل ممثلي الهيئة باللجان الطبية الميدانية بالمشاعر المقدسة والمدينة المنورة للمواءمة بين الواردات من المنافذ مع ما يتم رصده من خلال زيارات المقرات.