رئيس “الغذاء والدواء” يهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس

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رفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال الدكتور الجضعي, إن “يوم التأسيس ذكرى تاريخ مجيد وامتداد لحاضر زاهر غدت فيه بلادنا ترتقي درجات المجد وسلم الإنجاز والتطور في شتى المجالات، حيث نحتفي في هذا اليوم العزيز بشموخ تاريخ الدولة السعودية التي تأسست قبل ثلاثة قرون مضت وامتدت بعزها ورفعة مكانتها وحاضرها المشرق حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ .

ونوه معاليه, أن ذكرى يوم التأسيس تبعث الفخر في نفس كل من ينتمي لهذا البلد العظيم، ودافع للأجيال القادمة للاستمرار في مسيرة التنمية، امتدادًا لما أرسى ركائزه أئمة وملوك هذه البلاد منذ الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الراهن، الذي نشهد فيه تطورًا في المجالات كافة، وتعزيزًا للمكانة العالمية والريادة التي تحظى بها المملكة، انطلاقًا من رؤية طموحة يشارك بتحقيقها جميع أبناء الوطن.

وسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا، ويديم علينا النعم ظاهرة وباطنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والنماء.