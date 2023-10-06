رئيس الفريق الطبي: المملكة تسجل إنجاز رقم 59 في فصل التوائم السيامية… وخلال 33 عام المملكة اعتنت بـ 133 توأما من 24 دولة

أكد رئيس الفريق الطبي الدكتور “عبدالله الربيعة” أن الوضع الطبي للتوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” مطمئن وجميع الحالات الحيوية مستقرة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن عملية فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” تكللت بالنجاح، بفضل كفاءة الأجهزة الطبية المشرفة على العملية.

وبين أن المملكة العربية السعودية تسجل إنجاز رقم 59 في فصل التوائم السيامية، مؤكدا أن هذه الإنجازات المتتالية تبرهن على مدى الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها الكادر الطبي السعودي.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية اعتنت بـ 133 توأما من 24 دولة حول العالم خلال 33 عاما فقط.