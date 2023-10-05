رئيس الفريق الطبي: سنبدأ مرحلة مهمة تحتاج إلى دقة من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” وهي الـ6

أكد رئيس الفريق الطبي “عبدالله الربيعة”، أن المرحلة الخامسة من مرحلة فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” تمت كما هو مخطط لها.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” سيدخلون في مرحلة من أخطر المراحل في عملية الفصل، وهي المرحلة السادسة.

وأوضح أن المرحلة الحالية سيقوم الفريق الطبي فيها بنزع الطرف السفلي المشوه، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستحتاج دقة في متابعة الشرايين والأوردة.