رئيس الفريق الطبي: نحن الآن في المرحلة الثالثة لعملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.. والعملية تسير على ما يرام

أكد الدكتور “عبدالله الربيعة” رئيس الفريق الطبي المشرف على عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”، أن العملية في المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أن التوأم السيامي السوري وضعه مستقر والعملية تسير على ما يرام.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” تتم وفق أحدث النظم العلمية والتكنولوجية والصحية اللازمة.

وأضاف أن العملية ستستغرق حوالي 9 ساعات ونصف، حيث يشارك فيها ما يقرب من 26 طبيب وطبيبة بالإضافة إلى الكوادر الطبية الأخرى المتميزة.

وأشار إلى أن الطفل “إحسان يواجه مشاكل كبيرة تتعلق بحياته، حيث يعتمد على أخيه في المقام الأول على جهاز الكبد والأمعاء والكلى، بالإضافة إلى الجهاز الهضمي.

وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على جهودهما الحثيثة من أجل خدمة الإنسانية في المنطقة.