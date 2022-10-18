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رئيس الفيفا يكشف خبر سار لجماهير المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس العالم

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 18 أكتوبر 2022 - 5:40 مساءً

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» السويسري جياني إنفانتينو، حجم التذاكر المباعة قبل انطلاق منافسات كأس العالم في نوفمبر 2022، ما أظهر تفوقًا سعوديًا على مستوى 32 منتخبا مشاركا في مونديال قطر.

وأكد جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، أن مبيعات تذاكر كأس العالم 2022، تقترب من 3 ملايين تذكرة، قبل شهر تقريبًا من صافرة أولى مباريات المونديال، حيث يلتقي المضيف قطر، منافسه الإكوادوري ضمن المجموعة الأولى.

وفي السياق ذاته، أوضح كولن سميث، المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم 2022، أن قطر، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، هي أكثر ثلاث دول حصولًا على تذاكر كأس العالم، حتى الآن.

ويتواجد منتخب السعودية، في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 18 أكتوبر 2022 - 5:40 مساءً
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