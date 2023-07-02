رئيس القضاء بالمحكمة العليا ببنغلاديش يشيد بجهود المملكة في خدمة الحجاج

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أشاد رئيس القضاء في المحكمة العليا بجمهورية بنجلاديش محمد محبوب الإسلام بجهود برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة في تيسير أداء الفريضة لآلاف الحجاج, مثمناً جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين على مدى العصور.

ونوه محمد محبوب الذي أدى مناسك الحج هذا العام ضمن ضيوف البرنامج الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, بجهود سفارة المملكة لدى بنغلاديش على ما قدموه من دعم وتسهيل الإجراءات التي أسهمت في وصولهم لأداء مناسك الحج هذا العام.

ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده – حفظهما الله -, على ما يقدمونه من جهود لخدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم, سائلًا الله أن يجزيهم خير الجزاء.