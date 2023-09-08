رئيس المجلس العربي للمياه ينوه بإعلان المملكة تأسيس منظمة عالمية للمياه

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نوه رئيس المجلس العربي للمياه، الرئيس الشرفي للمجلس العالمي للمياه الدكتور محمود أبو زيد، بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، مؤكداً تأييد المجلس لتأسيس المملكة للمنظمة.

وثمن جهود المملكة العربية السعودية واهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، ودورها الفعّال في بناء مستقبل أفضل للبشرية من خلال أمن واستدامة قطاع المياه.

وأوضح الدكتور أبو زيد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن مبادرة المملكة جاءت في وقت يتطلب تكامل الجهود على المستوى الدولي والمنظمات بغية معالجة تحديات المياه بشكل تكاملي عبر تعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، فضلاً عن تمكين إنشاء المشروعات النوعية وتيسير تمويلها، وصولاً لاستدامة الموارد المائية.

وبين أن المنظمة ستشكل تجمعاً للأسرة الدولية بهدف توحيد الجهود وتكامل الأدوار بالنظر إلى توقعات مستقبلية للأمم المتحدة تشير إلى زيادة معدل الطلب العالمي على مصادر المياه نتيجة الزيادة السكانية، ومحدودية النطاق الجغرافي للجهود البيئية القائمة من قبل عدة أجهزة ومنظمات دولية وإقليمية.

وأبدى الدكتور أبو زيد تطلع المجلس العربي للمياه لإٍسهام مبادرة المملكة في تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحديات في قطاع المياه، وتولي المشروعات المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، إضافة إلى الدول التي تملك خبرات وإسهامات فاعلة في حلول المياه.