رئيس المحكمة العليا: يوم التأسيس ذكرى أرست الوحدة والأمن بعد قرون من التشتت والفرقة

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أكد معالي رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد بن عبدالله اللحيدان، أن ذكرى يوم التأسيس، ذكرى يستشعر فيها الجميع النعم العظيمة التي حباها الله لهذه الدولة الشامخة، ومنها الأمن والعدل والوحدة بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الأمن.

وقال في كلمة بهذه المناسبة: لا يخفى على الجميع أن هذه الأرض المباركة حباها الله بأفضل بقعتين على وجه البسيطة وهما الحرمان الشريفان، ودعوة إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام، ومنها انطلقت رسالة أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت عاصمة دولة أفضل الأمة رضي الله عنهم في عصر الخلافة الراشدة، ثم أكرمها الله قبل ثلاثة قرون بأسرة مباركة قامت على أيديهم هذه الدولة العظيمة دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلته من الوحدة والأمن بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الأمن، ومحاربة الأعداء.

وأضاف: ومنذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، ووصولاً إلى عهد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية، ثم مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ومن بعده سار أبناؤه الملوك ـ رحمهم الله جميعاً ـ إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ ، فقد كانت المبادئ الراسخة لدولتنا طيلة هذه القرون العدل والشورى وإرساء الأمن وتطبيق الشريعة، ودحر عدوها بقوة وحزم، مع حماية للجار والمظلوم، ومد يد العون إلى المحتاج وتبني قضايا الأمتين العربية والإسلامية ونشر للسلام في جميع أنحاء العالم.

وأوضح رئيس المحكمة العليا، أن مواطني هذه البلاد نعموا بالعدل والأمن والوحدة والعزة والشموخ وممارسة شعائر دينهم مع رخاء وسعة رزق، ورغد عيش بفضل الله ثم بفضل قيادة هذه الدولة.