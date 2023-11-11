رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام: “نتنياهو” لن يصبح رئيس وزراء مرة أخرى لذلك تجاوز مناشدات مجلس الأمن و”بايدن”

أكد رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور “فهد الشليمي”، أن إسرائيل تعيش في هيستيريا وصدمة من النزاع الفلسطيني.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” لن يصبح رئيس للوزراء في إسرائيل مرة أخرى، لذلك يتجاوز مناشدات مجلس الأمن الرئيس الأمريكي “جو بايدن”.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أعطت الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي في ارتكاب كافة الممارسات غير الأخلاقية في قطاع غزة.