رئيس النصر ينفي حقيقة التوصل لإتفاق مع رونالدو

نفى مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، ما تردد مؤخرا حول الوصول لاتفاق مع النجم المخضرم كريستيانو رونالدو.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية مؤخرا اقتراب رونالدو من الانضمام إلى النصر في صفقة مجانية، وذلك بعدما أصبح كريستيانو لاعبا حرا بفسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر الماضي.

وقال آل معمر في تصريحات لصحيفة “الرياضية” السعودية، عقب تعادل النصر مع الهلال (2-2) في الدوري السعودي، أمس الإثنين: “لم نتوصل لاتفاق مع رونالدو، كل ما يُقال في الإعلام.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية أكدت أن النصر يحاول التعاقد مع رونالدو بعقد حتى صيف 2025، يجني النجم البرتغالي بموجبه مبلغا ضخما يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

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