رئيس الهيئة السعودية للمياه يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يمنَّ عليهما بموفور الصحة والعافية والسداد، وأن يديم على المملكة وشعبها الرخاء والازدهار والأمن.

ودعا معاليه، المولى -عزّ وجلّ- أن يبارك في الجهود التي تبذلها الدولة بأجهزتها وكفاءاتها، بتوجيهات القيادة الرشيدة -رعاها الله- لخدمة ضيوف الرحمن وموسم الحج بكل يسر وطمأنينة.

وأشار المهندس العبدالكريم، إلى العمل الدؤوب والمتكامل الذي تقدمه منظومة المياه في المملكة، لتلبية الاحتياج وضمان الإمداد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمتمثل في زيادة القدرات الإنتاجية ومواكبة أنظمة تخزين المياه الإستراتيجية والتشغيلية وأنظمة النقل وسلاسل التوريد للطلب المتزايد خلال موسم الحج.

ودعا الله -عزّ وجلّ- أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن العاملين عملهم، وأن يردهم سالمين غانمين.