رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف يتفقد عدداً من الطرق بمنطقة الجوف

المناطق_الجوف

‎قام معالي رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي بجولة تفقدية في منطقة الجوف، بهدف الاطلاع على مستوى الصيانة والسلامة على شبكة الطرق، بما يضمن الارتقاء بجودة مستخدمي الطرق في المنطقة، يرافقه وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي.

‎وشملت الجولة عددًا من الطرق في المنطقة، منها طريق القريات / طبرجل، وطريق طبرجل / دومة الجندل، وطريق دومة الجندل / سكاكا، وطريق الجوف / حائل، اطلع خلالها على مستوى الصيانة والسلامة فيها.

‎وتأتي هذه الجولة بهدف تحقيق المعايير والمواصفات العالمية في قطاع الطرق وتطويرها لتلبية احتياجات المستخدمين وتعزيز السلامة فيها.