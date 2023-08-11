رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يرعى حفل “مطارات جدة” بمناسبة نجاح موسمي العمرة والحج لعام 1444هـ

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رعى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، أمس فعاليات الحفل الذي أقامته شركة مطارات جدة بمناسبك نجاح موسمي العمرة والحج لعام 1444هـ، بحضور عدد من أصحاب المعالي وشركاء النجاح من الجهات الحكومية والتشغيلية، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وشهد الحفل فعاليات ترحيبية بالضيوف الكرام، لتبدأ بعدها الفقرات بكلمة للرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن أبوعباة، عبر فيها عن شكره وامتنانه لكل الجهات التي ساهمت في خدمة ضيوف الرحمن، موضحاً ما تميزت به خطة مطارات جدة في موسم الحج الماضي، لتسهيل خدمة أكثر من مليون وثمانمائة ألف حاج.

وأوضح رئيس مجلس المديرين في شركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم، أن هذه الأعداد والأرقام القياسية ما هي إلا خطوة نحو أهدافنا الاستراتيجية لعام 2030، حيث تهدف شركة مطارات جدة إلى زيادة حركة المسافرين إلى 114 مليون مسافر، وتدشين وجهات سفر جديدة لتصل إلى أكثر من 150 وجهة سفر، وزيادة الإيرادات غير الجوية إلى 45% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2030.

وأكّد رئيس الهيئة العامّة للطيران المدنيّ، أنّ نجاح الخطّة التشغيلية، يأتي بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – بتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتضافر جهود جميع الجهات الحكومية والتشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة، وأصحاب السمو رئيس اللجنة العليا للحج ورئيس اللجنة المركزية وكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ولجميع من شارك في موسمي العمرة والحج لعام 1444هـ.

وفي الختام تم تكريم عدد من المسؤولين والمشاركين في موسمي الحج والعمرة، والذين تميزوا بأدائهم وسخروا الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأعلنت في نفس السياق شركة مطارات جدة عن نجاح الخطط التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، بخدمة ما يزيد عن 1.8 مليون حاج، منهم 864 ألف حاج خلال مرحلة القدوم، و959 ألف حاج في مرحلة المغادرة، وذلك ضمن فترة الموسم التي امتدت من 1 ذو القعدة وحتى 15 محرم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي سجل خدمة أكثر من 7.8 ملايين مسافر خلال موسم الحج منهم أكثر من 1,8 مليون حاج، ضمن نمو قياسي في العمليات التشغيلية، بالتزامن مع عودة أعداد حجاج بيت الله الحرام لما كانت عليه قبل جائحة (كوفيد- 19) وتخفيف القيود الاحترازية، وفترة الإجازة الصيفية، وسط انسيابية ومرونة عالية في الحركة التشغيلية وضمن منظومة متكاملة من الخدمات بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية بالمطار.

وأكد، أن نجاح الخطط التشغيلية للمطار خلال موسمي الحج والعمرة جاء بتوفيق الله ثم بفضل الاهتمام والتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، لتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية بهدف تقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الراحة والأمان لقاصدي مكة المكرمة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى الأرقام القياسية غير المسبوقة التي حققها المطار خلال موسم الحج، منها: خدمة 151 ألف مسافر في يوم واحد امتدادًا لما يزيد عن 7.8 ملايين مسافر، وشحن قرابة مليون عبوة زمزم غادر بها الحجاج إلى بلدانهم، ونقل 10.6 مليون حقيبة على متن ما يزيد عن 51 ألف رحلة منها أكثر من 2.5 مليون حقيبة للحجاج، مشدداً على حرص شركة مطارات جدة على تسخير الإمكانيات والجهود بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في المطار لضمان راحة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى جهود وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة بالتعاون مع أكثر من 27 جهة لتقديم أفضل الخدمات المتميزة لضيوف الرحمن.

ولفت، إلى الخدمات النوعية التي ساعدت بشكل بارز في تسهيل وتسريع إجراءات ضيوف الرحمن، منها: استحداث مصفوفة لقياس توازن كثافة الحركة، واعتماد منطقة شحن للمجموعات، وتطبيق النمط التشغيلي المشترك، وتنفيذ مبادرة “مسافر بلا حقيبة”، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخدمات يدفع المطار إلى مواصلة العمل مع شركاء النجاح لابتكار المزيد من المبادرات النوعية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأشاد بالدور الفاعل لمنظومة العمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مثمنًا جهودها التشاركية والتكاملية النابعة من الشعور بالمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد، للإسهام في نجاح الموسم، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتسهيل وصولهم لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، وفق خطة التشغيل المعتمدة من مطارات جدة لمرحلتي القدوم والمغادرة لتهيئة جميع صالات المطار الثلاث منذ وقت مبكر.