رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يزور مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في جدة

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زار معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة المقام بجدة في الفترة من 8 – 11 يناير 2024 م.

واطلع معاليه خلال الجولة، على أجنحة الجهات المشاركة وأبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة في المعرض التي تشهد تطوراً وتمر بنقلة نوعية كبيرة أسهمت في تسيير وتسهيل إجراءاتها منذ بداية رحلة الحاج والمعتمر، مستمعًا إلى شرح عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات لتسهيل وتيسير رحلة الحجاج والمعتمرين المتوافقة مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز الدور الريادي للمملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين.

كما زار معاليه جناح منظومة النقل الجوي مطلعاً على جهودها وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن وما تقدمه في مجال توسيع حركة الطيران، بالإضافة لأهم المبادرات والبرامج النوعية المُقدمة بمطارات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والتي تأتي ضمن مستهدفات إستراتيجية القطاع ومنها: مبادرة “طريق مكة” التي تهدف إلى تسهيل إجراءات قدوم الحجاج إلى المملكة، من خلال إتمام جميع إجراءات القدوم قبل مغادرة الحجاج لبلدانهم، ويشمل ذلك إجراءات الجمارك والجوازات، وإسهامها في تقليل أوقات الانتظار وتحسين تدفق الحجاج في المطارات، واستفاد منها أكثر من 240 ألف حاج، و”مبادرة سفر بلا حقيبة” التي تمكن الحجاج من إنهاء إجراءات سفرهم وأمتعتهم واستلام بطاقات الأمتعة والصعود إلى الطائرة من مقرات إقامتهم، إلى جانب “مبادرة الشحن المسبق لعبوات زمزم” الهادفة إلى شحن عبوات زمزم مسبقًا على متن رحلات العبور.