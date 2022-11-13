رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف يتفقد خدمات النقل المخصصة لمشجعي كأس العالم قطر 2022

تفقد معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح جاهزية مواقع وخدمات النقل المخصصة لنقل مشجعي كأس العالم قطر 2022 عبر الطريق البري من خلال منفذ سلوى بهدف التأكد من توفير السبل والوسائل الكفيلة كافة بإثراء تجربة المشجعين ومواكبة تطلعاتهم.

واطلع والوفد المرافق له خلال الزيارة على الخطط التشغيلية ومناطق الإركاب والمسارات المحددة لخدمات النقل المتوفرة للمشجعين، كالنقل الترددي بين المنفذ السعودي (سلوى) والمنفذ القطري (أبو سمرة) من خلال 55 حافلة مخصصة لنقل المشجعين الراغبين بحضور مباريات كأس العالم في قطر، أو خدمات تطبيقات نقل الركاب أو سيارات الأجرة.

كما زار معاليه منطقة انطلاق الرحلات التجارية من محافظة الأحساء وحتى الوصول إلى المنفذ السعودي (سلوى) واطلع على خطة تشغيل 10 رحلات يومية بهدف تسهيل تنقل المشجعين وتحسين تجربتهم في مونديال 2022.