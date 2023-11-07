رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: إسرائيل تشن حملة اعتقالات مسعورة ضد جميع أبناء الشعب الفلسطيني

أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى “أمين شومان”، أن ِإسرائيل تشن حملات اعتقالات واسعة منذ السابع من أكتوبر، ضد جميع أبناء الشعب الفلسطيني من كافة المدن.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن هناك أنباء عن تعرض بعض المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات جسيمة من قبل إدارة السجن، محذرا من خطورة الوضع داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضح أن إسرائيل تشن حملة اعتقالات مسعورة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن استمرار تفاقم هذه الأزمة سيجلب عدم الاستقرار إلى المنطقة بأكملها.