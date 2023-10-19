رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يتفقد سير العمل بمدينة ينبع الصناعية

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تفقد معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، سير العمل في مدينة ينبع الصناعية، للاطلاع على شبكة الاتصالات بالمدينة، وكفاءة استخدام الطاقة، ‎ومحطة معالجة الصرف الصناعي الجديدة.

‎ورعى معاليه حفل التعليم السنوي المقام بمركز الملك فهد الحضاري، واطلع على المعرض المصاحب للحفل الذي تضمن تحقيق إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع المركز الأول على مستوى المملكة للعام الثاني على التوالي في اختبار القدرات والتحصيلي، والمركز الأول لأفضل شركة طلابية وأفضل منتج وأفضل رئيس تنفيذي وأفضل خطة تسويقية في مسابقة فكرة لعام 2023 ضمن برنامج الشركة من إنجاز السعودية، كما اطلع على إنجازات طلاب مدارس الهيئة الملكية بينبع في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO.

‎وتخلل الحفل عدة فقرات منها أوبريت بيعة واعتزاز في هيئة الإنجاز، ومشاركة طلاب التربية الخاصة بفقرة إبداعية، وقصيدة شعرية بعنوان “تحت ظلال المهابة”، وعرضاً مرئياً لمنجزات التعليم بالهيئة الملكية بينبع بعنوان “عام من التميز”، ثم كرّم معاليه شركاء النجاح لقطاع التعليم والمعلمين المتميزين والمتقاعدين، والطلاب الحاصلين على الإنجازات.

‎وامتدت زيارته بالاحتفاء مع منسوبي برنامج الخدمات الصحية بينبع لحصول المركز الطبي على أعلى درجات اعتماد CBAHI للمرة الثانية على التوالي.

‎واختتمت جولة معاليه بزيارة مشتل الهيئة الملكية بينبع وتدشين المرحلة الأولى لزراعة وتجهيز ورود وأزهار مهرجان الزهور 2024 بحلته الجديدة، الذي سيقام على أرض حديقة المناسبات.