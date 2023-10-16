رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة

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دعا رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري؛ لفتح ممرات إنسانية آمنة وغير مقيدة لنقل إمدادات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة, مؤكداً أن استهداف إسرائيل للمدنيين يتعارض مع جميع الأعراف الإنسانية ويشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، سيحضر اجتماعاً طارئاً للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة يوم الأربعاء القادم، منوهاً أن باكستان تنسق بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها بشأن الوضع المتدهور بسرعة في غزة.