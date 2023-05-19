رئيس الوزراء الجزائري يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

وصل إلى جدة اليوم، دولة السيد أيمن بن عبدالرحمن, رئيس الوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.