رئيس الوزراء الصومالي يلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

المناطق_واس

التقى دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري في العاصمة مقديشو اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك المتصل بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.

وقدَّم الدكتور عبدالله الربيعة شكره الجزيل لحكومة الصومال على مجمل التسهيلات التي تقدمها للمركز لأداء عمله الإنساني على أكمل وجه، مبرزًا مجمل المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لصالح الشعب الصومالي الشقيق.