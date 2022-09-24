رئيس الوزراء العراقي: ستتم محاسبة من استخدموا السلاح ضد المواطنين

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، ضرورة استخدام الحوار في حل النزاعات الإقليمية والدولية، مبينًا أنه ستتم محاسبة من استخدموا السلاح ضد المواطنين وتطبيق العدالة على الجميع.